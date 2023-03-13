دعت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، في بيان أصدرته أمس الأحد، أولياء التلاميذ الى مزيد الفطنة ومتابعة أبنائهم "حرصا على عدم استقطابهم من طرف أعداء النهوض بالوطن"، وذلك إثر دعوة عدد من تلاميذ أحد المعاهد بالجهة للمثول أمام الفرق المختصة لمقاومة الارهاب من أجل الاشتباه في استقطابهم من قبل أطراف تكفيريّة.



وجاء في نص البيان، أن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسيدي علي بن عون "تراقب بانشغال شديد ما يروّج حول تعرض عدد من التلاميذ بمعهد بالجهة لعملية استقطاب لفائدة الفكر التكفيري عدو الوطن والانسانية".



ودعت النقابة المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد إلى التنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة ومندوبية حماية الطفولة لايجاد حلول عاجلة لمثل هذه الظواهر والاسراع بإرسال اخصائيين نفسانيين للتلاميذ ولعائلاتهم، مؤكدة مواصلتها الدفاع عن حماية كلّ المؤسسات التربوية من كلّ استقطاب سياسي أو ديني.



كما عبّرت النقابة، في ذات البيان، عن ثقتها الدائمة في النيابة العمومية للتدخّل السريع وفتح بحث تحقيقي، مثمنة المجهودات الأمنية في هذا الإطار ويقظة مختلف الوحدات في التصدي لأعداء الوطن.



