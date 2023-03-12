الإعلان بالمنستير عن إحداث ائتلاف شمال إفريقيا للبيئة والمحميات البحرية

تمّ الإعلان الأحد عن إحداث ائتلاف شمال إفريقيا للبيئة والمحميات البحرية بين الجمعيّات المتصرّفة في المحميّات البحريّة بشمال إفريقيا.

ويضم الإئتلاف، الّذي جاء الإعلان عنه في ختام اجتماع تواصل منذ يوم الجمعة 10 مارس 2023 بالمنستير، جمعيّات ناشطة في المجال البيئي من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر.

ويأتي هذا الائتلاف تتويجا لتعاون سابق بين عدّة جمعيّات بيئية من جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل ملء الفراغات وتعزيز قدراتها وفق ما أفاد "وات" الخبير في البيئة البحرية والمحميات البحرية الجزائري، مولود بن عبدي.



ووقع خلال الأيّام الثلاثة للاجتماع وضع خطّة عمل ورؤية موحدة للعمل معا على تعزيز قدرات الجمعيّات والتكامل فيما بينها للقيام بعمل بناء لسد الفوارق الموجودة بينها وبناء منظومة بيئية والقدرات الجمعياتية. وبحسب رئيس جمعية أزرقنا الكبير، أحمد غديرة، فإنّه يمكن الإسهام في بناء بيئة سليمة جنوب متوسطية بشكل أسرع بفضل إذ بفضل التكاتف بين الجمعيّات الناشطة في المجال البيئي.



وسينطلق أعضاء الائتلاف خلال الأشهر القادمة، وفق غديرة، في تعزيز القدرات بخصوص المخاطر والفرص لكل محمية بحرية أو لكلّ مشروع وكتابة المشاريع ثم الإنطلاق في العمل المشترك من خلال تنظيم ورشات تعليمية ميدانية في الدول المعنيّة وستنتظم أوّل ورشة بجزيرة فروة بليبيا.

وبيّن رئيس جمعية أجير للتدوير المندمج للموارد والأستاذ الجامعي المغربي، حسين النيباني، أنّ هذا الائتلاف يهدف الرفع من مستوى تفعيل المحميّات البحرية وتبادل الخبرات بين الخبراء المكوّنين لهذا الائتلاف لإعطاء دفع قوي للشباب في المتوسط قصد رفع تحدي حماية المحميات البحرية المهددة. وأشار النيباني إلى أنّهم سيعتمدون طريقة جديدة ترتكز على مقاربة التأقلم واقتراح البدائل حسب رؤية استباقية للمحميات في أفق سنة 2030.

وأضاف الخبير في المجال البيئي من ليبيا، المختار سعيد، أنّ ائتلاف جنوب المتوسط سيسمح للجمعيّات البيئية وللخبراء في المجال البيئي من توحيد عملهم وفق بروتوكولات موحدة.

كما أوضح بأنّ الائتلاف سيدعم الوصول إلى الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية بشكل عام، وإيصال صوت الجمعيّات على المستوى المحلي والدولي إلى كلّ الجهات العاملة في المجال البيئي والبحري للتعاون معا والوصول إلى أفضل النتائج وأنجعها.



