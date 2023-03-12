سليانة - مجهودات متواصلة للسيطرة عل حريق إندلع بجبل بو عبد الله بمعتمدية كسرى

سليانة - مجهودات متواصلة للسيطرة عل حريق إندلع بجبل بو عبد الله بمعتمدية كسرى

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 18:09 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة بالتعاون مع أعوان الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية السيطرة على الحريق الذي إندلع بجبل بو عبد الله من معتمدية كسرى

وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية،العميد محمد علي بن بيهي في تصريح ل"وات" أن الحريق إندلع بعد ظهر اليوم الأحد وأن المساحة لم تحدد بعد مرجحا أن تتجاوز أكثر من 5 هكتار من الهشيم وأشجار الصنوبر الحلبي
وأضاف بن بيهي أنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية و 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات
وأشار إلى أنه تم تطويق مكان الحريق ولاتزال عمليات التبريد متواصلة لافتا إلى أن الرياح القوية ساهمت في انتشاره
يشار إلى أن مكان الحريق شهد تمركزا للوحدات العسكرية ووحدات الحرس الوطني ووحدات الحماية المدنية فيما تدخلت ألة ماسحة تابعة للإدارة الجهوية للتجهيز لمنع تسرب ألسنة النار وفق ما عاينته مراسلة "وات" بالجهة
يذكر أن والي سليانة تحول رفقة الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للحماية المدنية ومعتمد كسرى وممثلي الادارة الجهوية للغابات والإدارة الجهوية للتجهيز لمعاينة مكان الحريق

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