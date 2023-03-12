قابس: النظافة أولوية العمل البلدي خلال الفترة القادمة (والي الجهة)

دعا والي قابس مصباح كردمين في جلسة عمل جمعته يوم أمس السبت بالكتاب العامين للبلديات، الى ايلاء ملف النظافة العناية القصوى، مشيرا الى أن وضع هذا الملف بالعديد من البلديات غير مقبول، حيث انتشرت المصبات العشوائية لفواضل البناء والفواضل المنزلية في كل مكان مما أساء لصورة الجهة.



وأكد الوالي بالمناسبة على ضرورة التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم والعمل على الاستجابة لمشاغلهم، وشدد على مقاومة ظاهرة التغيب عن العمل، معتبرا ان البلديات في أحوج ما يكون للنهوض بأوضاعها، وهو أمر لن يتحقق الا بالعمل، وفق تعبيره.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قام بحل المجالس البلدية بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية وهو مرسوم عهد في فصله الثاني للمكلف بالكتابة العامة للبلدية تحت اشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وتسييرها.



