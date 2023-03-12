اختتام مخيم تكويني بقصر غيلان حول تقنيات الاتصال والتواصل وقانون النفاذ للمعلومة

اختتم صباح اليوم الاحد بمنطقة قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية المخيم التكويني حول تقنيات الاتصال والتواصل و قانون النفاذ للمعلومة الذي تواصل على امتداد يومين في اطار مشروع "حل" لتعزيز قدرات الشباب على الوقاية من التطرف العنيف وعوامل انتشاره

واوضحت منسقة مشروع "حل" بجهة قبلي نسرين بن حمادي ان هذا المشروع ينجز من قبل جمعية نحن الشباب بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ورئاسة الجمهورية في اطار برنامج "معا " الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتحت اشراف منظمة صحة الاسرة الدولية كما يهدف الى دعم قدرات الناشطين والسلطات المحلية بولايات قبلي وصفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين ومدنين في مواجهة التحديات الاجتماعية

كما اشارت المتحدثة ان المخيم التكويني الذي تواصل على امتداد يومين حول تقنيات الاتصال والتواصل وقانون النفاذ للمعلومة موجه لممثلي الادارات الجهوية والجمعيات الى جانب عدد من اصحاب المشاريع الخاصة من اجل تقريب وتسهيل سبل الاتصال والتواصل بين مختلف الاطراف المتداخلة في هذا المشروع من جهة وبين الادارة والمواطن من جهة اخرى خاصة وان المواطن يعاني كثيرا من البيرقراطية الادارية وتشعب الاجراءات حسب الاستبيان الذي انجز في اطار مشروع "حل"

وفي ذات السياق اوضحت نسرين بن حمادي ان المخيم التكويني ركز ايضا على التحاور والنقاش بين المشاركين من اجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف المشاركة وسبل معالجة الاشكاليات التي تعترض المواطنين او الجمعيات اثناء التواصل مع الادارات مشيرة الى انه تم تخصيص يوم امس السبت لتكوين المشاركين حول قانون النفاذ للمعلومة وذلك بالشراكة مع منظمة انا يقظ حيث تم التركيز على كيفية تفعيل هذا القانون والاستفادة منه لتكريس الشفافية الادارية

يشار الى ان مشروع "حل" الذي تواصل انجازه على امتداد اكثر من سنة قد شارف على النهاية وقد مكن من انجاز عدة بحوث مكنت من الوقوف على مسببات عزوف الشباب على ارتياد الفضاءات الشبابية والثقافية الى جانب غياب روح المبادرة للاستثمار في بعض المجالات التي تتماشى وحاجيات هذه الربوع مع تحليل بعض المعلومات المتعلقة بظاهرة التطرف العنيف وعوامل انتشاره فضلا عن تشعب الاجراءات الادارية التي تتسبب في صعوبة التواصل بين المواطن والادارة



