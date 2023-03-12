تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزر القمر ظُهير ذو الكمال، الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الافريقي.



وتطرق الوزيران، إلى الجدل "غير البناء" حول مسألة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، واتّفقا على العمل سويّا من أجل إنهائه، والتوجّه في المقابل نحو التّهدئة والعودة إلى الحالة الطبيعيّة داخل العائلة الافريقيّة.

كما تناولت المكالمة الهاتفية، علاقات الأخوة بين البلدين وسبل تطويرها، حسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وكان نبيل عمار قد تلقى اتصالا هاتفيا يوم 27 فيفري الماضي من ظُهير ذو الكمال، تناول العلاقات بين البلدين وتكثيف التنسيق والتّشاور بخصوص القضايا المطروحة في فضاءات الانتماء المشتركة، لاسيما في الاتحاد الإفريقي لمواجهة التحدّيات الماثلة ومن بينها مسألة الهجرة.

يشار الى أن وفدا رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الإفريقي، اختتم أمس السبت زيارة الى تونس استمرت ثلاثة أيام، وتقدمت الوفد، مفوضة الشؤون الإنسانية والصحة والتنمية الاجتماعية ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن.



