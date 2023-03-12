الرابطة الاولى (مرحلة تفادي النزول) انطلاقة قوية للملعب التونسي والنادي البنزرتي

حقق الملعب التونسي والنادي البنزرتي انطلاقة قوية بفوزهما بثلاثية نظيفة على التوالي على كل من مستقبل سليمان واولمبيك سيدي بوزيد اليوم الاحد لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.





في المباراة الاولى، ألحق الملعب التونسي بمضيفه مستقبل سليمان خسارة ثقيلة بثلاثة اهداف بلا رد تداول عليها سند الخميسي منذ الدقيقة الخامسة وهيثم الجويني في الدقيقتين 45 و77 من ركلة جزاء لينفرد فريق باردو بصدارة الترتيب بمجموع 7 نقاط بعدما دخل مرحلة البلاي آوت وفي جرابه 4 نقاط حوافز بينما تراجع مستقبل سليمان الى المركز الرابع بنقطتين كان قد تحصل عليهما كحوافز في اعقاب المرحلة الاولى.



كما أمطر النادي البنزرتي في المباراة الثانية شباك ضيفه اولمبيك سيدي بوزيد بثلاثية مدعما موقفه في سباق تفادي النزول. وبادر ياسين كشك بقص شريط الاهداف منذ الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء ثم ضاعف الجزائري شاهين بلول النتيجة في الدقيقة 31 قبل ان يختتم مالك بولعابي مهرجان الاهداف في الدقيقة 64. وارتقى النادي البنزرتي الى المركز الثاني بمجموع 5 نقاط محققا انتصاره الثاني على التوالي منذ قدوم المدرب سفيان الحيدوسي في الجولة الختامية للمرحلة الاولى بينما تواصلت عثرات اولمبيك سيدي بوزيد رغم تغيير الاطار الفني بحلول جمال بومنجل مكان حسان القابسي ليبقى يتذيل الترتيب بلا رصيد.



وفي المقابل، حسم التعادل السلبي لقاء امل حمام سوسة وضيفه نجم المتلوي. ولئن تعتبر هذه النتيجة مقبولة لفريق المناجم باعتبارها تحققت خارج القواعد ليرفع رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني شراكة مع النادي البنزرتي فانها تعد غير ايجابية بالنسبة لابناء المدرب نوفل شبيل الذين خسروا نقطتين هامتين في سعيهم من اجل الابتعاد عن منطقة الخطر حيث يحتلون المركز الخامس قبل الاخير بنقطة واحدة.

يذكر ان صاحبي المركزين الخامس والسادس ينزلان الى الرابطة المحترفة الثانية ليلتحقا بكل من هلال الشابة ومستقبل الرجيش اللذين كانا غادرا النخبة في اعقاب المرحلة الاولى بحلولهما في المركز الاخير للمجموعتين الاولى والثانية على التوالي.



في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد :



في ملعب حمام سوسة المعشب

امل حمام سوسة صفر

نجم المتلوي صفر



في ملعب 15 أكتوبر

النادي البنزرتي 3 ياسين كشك (3 من ركلة جزاء) شاهين بلول (31) مالك بولعابي (64)

أولمبيك سيدي بوزيد صفر



في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان صفر

الملعب التونسي 3 سند الخميسي (5) هيثم الجويني (45 و77 من ركلة جزاء)

الترتيب

1- الملعب التونسي 7 1

2- النادي البنزرتي 5 1

-- نجم المتلوي 5 1

4- مستقبل سليمان 2 1

5- امل حمام سوسة 1 1

6- اولمبيك سيدي بوزيد صفر 1



ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الخامس والسادس الى الرابطة المحترفة الثانية



