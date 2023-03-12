وحدات جيش البحر تحبط عملية تهريب عشر بنادق صيد قبالة ميناء الكتف ببنقردان من ولاية مدنين

أحبطت وحدات جيش البحر العاملة بالكتف، من معتمدية بنقردان من ولاية مدنين، صباح اليوم الأحد، عملية تهريب عشر بنادق صيد بالبحر قبالة ميناء الكتف، حسب بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.



وكانت الوحدات البحرية قد رصدت تحركات مشبوهة بالموقع المذكور وبتفتيشه تم العثور على بنادق الصيد وتوقيف شخصين تونسيي الجنسية، كانا على متن قارب صيد بالقرب من الموقع.



وقد تكفلت النيابة العسكرية بالموضوع وتم فتح بحث تحقيقي في الغرض.



