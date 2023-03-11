أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين، اليوم السبت عقب اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي، برقية هدد فيها إدارة شركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط بالبرمة " سيتاب" بدعوة منظوريه في حقل البرمة إلى الإضراب عن العمل كامل أيام 22 و23 و24 مارس الجاري دفاعا عن مطالبهم التي وصفها بـ"المشروعة".



وأوضح الاتحاد الجهوي أن هذا القرار جاء نتيجة ما آلت إليه الأوضاع بحضيرة " السيتاب" بحقل البرمة وإزاء الوضع "الكارثي" بالمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بظروف العمل، من ذلك غياب لأدوات العمل والتجهيزات والصحة والسلامة المهنية والإعاشة والتموين في الجلسات المتتالية التي عقدت ولم تفعل، حسب ما جاء في برقية التنبيه بالإضراب التي تحصل مراسل (وات) في الجهة على نسخة منها.

وطالب الاتحاد إدارة شركة "السيتاب" بتفعيل محاضر الاتفاق الممضاة والتدخل العاجل لفض إشكال الإعاشة والتموين وتمكين العمال من زي الشغل للأربع سنوات الماضية (من 2019 إلى 2022).

وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ألغت الإضراب، الذي كان مقررا ليومي 8 و 9 مارس الجاري بعد أن توصلت الى الاتفاق على الزيادة في أجور شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد وشركة تنمية واستغلال حقول النفط رخصة الجنوب والشركة التونسية الكويتية الصينية للبترول وشركة "ماريتاب".



