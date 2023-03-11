الرئيس سعيد يجتمع برئيسة الحكومة ويؤكد على ضرورة التصدي لكل جهة تهدر المال العام

جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في لقائه عصر اليوم السبت، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، التأكيد على ضرورة العمل على "التصدي لكل جهة تهدر المال العام، بعد أن استمرت في إهداره لمدة سنوات"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.وقال الرئيس سعيد إن "الشعب التونسي يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الإنتصار بديلا".وذكر البلاغ أن اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية.