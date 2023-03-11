سفينة الحبيب عاشور تستأنف نشاطها بين صفاقس وقرقنة السبت

عادت السفينة الحبيب عاشور التابعة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة، السبت، إلى سالف نشاطها، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.



وانطلقت أوّل رحلة للسفينة على الساعة الثانية والنصف ظهرا من المحطة البحريّة بصفاقس، وذلك بعد توقيفها عن النشاط منذ يوم 20 فيفري 2023 بغاية

تغيير 05 مضخات إطفاء للزيادة في قوّة تدفق المياه عند عمليّات إطفاء الحرائق في حالة نشوبها.



ويأتي هذا الاجراء في إطار التزام الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بالمعايير الدولية لانظمة السلامة والوقاية من الحرائق.



وتقدّر قوّة أربع من هذه المضخات ب55 م³ في الساعة ومضخّة بقوّة 130 م³ في الساعة تم توريدها حديثا بقيمة جملية تقدر ب100 ألف دينار.



