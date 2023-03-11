رياض التويتي عضو اللجنة القانونية للترجي الرياضي لـوكالة "وات": "حسام دقدوق في حالة ايقاف وقتي محليا وقاريا ومن حقه الاستئناف "

أكد رياض التويتي عضو اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي أنّ الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الـ كاف " لم يصدر بعد أي قرار تأديبي سواء كان بالمعاقبة أو بالتبرأة في حق اللاعب حسام دقدوق.

وأوضح التويتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ اشعار الاتحاد الافريقي لكرة القدم تضمن فقط اشتباها في امكانية تناول اللاعب حسام دقدوق لمادة منشطة محضورة خلال مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية ضد المريخ السوداني

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وقال أنّ اللاعب حسام دقدوق هو الآن في حالة ايقاف وقتي عن المباريات في البطولة الوطنية والمسابقات القارية والدولية، لافتا النظر أنّه اذا ثبت تناوله لأي مادة محضورة سيقع تسليط عقوبة عليه من اللجنة التأديبية للاتحاد الافريقي للعبة، ملاحظا أنّ الأخير من حقه الذهاب نحو الاستئناف، اذا ما رأى أنّه مظلوم وأنّ القرار التأديبي في غير محله.

وشدّد رياض التويتي أنّ اشعار الاتحاد الافريقي لكرة القدم المتعلق بسقوط اللاعب حسين دقدوق في اختبار المنشطات ليس له أي تأثير على نتيجة لقاء الترجي الرياضي والمريخ السوداني، والذي اننتهى بفوز الترجي 1-صفر .



يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم اشعر الترجي التونسي بان اختبار تناول المنشطات الذي خضع له اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني ( 1- صفر) في اطار الجولة الاولى من دور المجموعات ضمن مسابقة رابطة الابطال جاءت نتيجته ايجابية. .



