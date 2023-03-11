وزارة التعليم العالي تضع خطا أخضر لفائدة الطلبة الدوليين للابلاغ عن تشكياتهم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن وضع خط أخضر 80101875 لفائدة الطلبة الدوليين المزاولين لدراستهم بالمؤسسات الجامعية التونسية للابلاغ عن تشكياتهم.



و يعمل الخط بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء الى جانب وضعها بريد إلكتروني عل ذمتهم international@mesrs.state.tn للتواصل والإبلاغ عن أية إشكالية.



ودعت المؤسسات الجامعية من القطاعين العمومي والخاص إلى تحديد نقاط اتصال للإنصات وتوفير الإحاطة النفسية عند الاقتضاء ومتابعة وضعيات الطلبة الدوليين مع رفع تقارير إلى الوزارة حول نشاطها مع الإعلام الفوري بالوضعيات التي تتطلب التدخل العاجل، داعية إلى تكثيف الانشطة الثقافية والفنية والرياضية والسياحية الهادفة إلى تعزيز التماسك والادماج صلب العائلة الجامعية.



