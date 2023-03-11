المحامي فتحي المولدي: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي "الكناس" في حالة "موت سريري"

أختتمت اليوم السبت بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أشغال الملتقى الدولي حول "الجديد في القانون الرياضي" الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على امتداد ثلاثة أيام.



وأكد المحامي وخبير القانون الرياضي فتحي المولدي أنّ التحكيم الرياضي يعد الأسرع من حيث اتخاذ القرار والحسم في حل النزاعات، معربا عن أن أمله أن يكون مشروع قانون الهياكل الرياضية الجديد قد تجاوز مجموعة النقائص المتعلقة بفض النزاعات الواردة في عدد من الفصول و النصوص المنظمة للرياضة

وأوضح المولدي أنّ الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي "الكناس" باتت اليوم في حالة "موت سريري" بسبب عجزها على فض النزاعات الرياضية، واقدام أكثر من هيكل رياضي تونسي على تنقيح قوانينه الأساسية لالغاء الاعتماد عليها كدرجة تقاضي في النزاعات الرياضية على غرار جامعة كرة اليد و جامعة التنس و جامعة المبارزة.



وأبرز أنّ جلّ الفرق والجمعيات وخاصة منها الكبيرة التي تملك امكانيات باتت تعتمد في مسألة النزاعات والتقاضي على محكمة التحكيم الرياضي الدولي " التاس" أكثر من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي "الكناس" التي اعتبر نهايتها قريبة، ملاحظا في ختام مداخلته ان استقلالية قانون الرياضة على الدولة وجب أن تفرضه الهياكل الرياضية.



من جهته دعا المحامي وخبير القانون الرياضي ماهر السنوسي في مداخلته اليوم الى اعادة مراجعة النظر في مبدأ استقلالية الهياكل الرياضية، وخاصة على مستوى التقاضي، معربا في هذا الشأن أنّ الهياكل الدولية مثل الفيفا و الاتحادات الدولية الأخرى تفرض أن تعزز الرياضة استقلاليتها على مستوى القانون.

وأبرز أنّ مجال النزاع الرياضي يحتم اليوم ضرورة التلاؤم بين خصوصية قانون الهياكل الرياضية الدولية وخصوصية قوانين الدول، خصوصا في مسائل الحوكمة والشفافية والتعددية واستقلالية الانظمة الرياضية.



ومن ناحيتها، دعت آمال الصيد الأستاذة المساعدة في بالمعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج الى ضرورة الاهتمام بالوساطة كوسيلة مثلى لفض النزاعات الرياضية، معتبرة أنّ تكاليفها أقل بكثير من تكاليف الاتجاء للمحاكم الرياضية.

وقالت في مداخلتها انّه يجب العمل على ترسيخ الوساطة كوعي جماعي لما لها من ايجابيات، منوهة أنّ التسوية تبقى ممكنة اذا توفرت الارادة الارادة.

واستنتجت أنّ الهدف الأساسي من الوساطة هو الخروج باتفاق صلح يرضي طرفي أو أطراف النزاع، وفق قولها.

من ناحيته استعرض أحمد سكرة الدكتور في جامعة بوضياف بالجزائر، في محاضرته ، تطور التجربة الجزائرية في خصوص تسوية النزاعات، منذ فترة الثمانينات الى اليوم، مشيرا الى الى أنّ السلطة القضائية و التأديبية صلب الاتحادية الرياضية "الجامعة الرياضية" تمارس اما عن طريق غرفة تسوية النزاعات أو عن طريق الرابطة الوطنية للعبة من خلال لجنة الانضباط التابعة لها.



