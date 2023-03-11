أريانة: القبض على أفراد طاقم مركب صيد بقلعة الأندلس وحجز كمية من المواد المخدرة لديهم (الحرس الوطني)

ألقت وحدات الحرس الوطني القبض على 8 أنفار من طاقم مركب صيد بقلعة الأندلس من ولاية أريانة، وحجزت كمية من مخدر القنب الهندي وأقراص مخدرة كانت بحوزتهم إضافة إلى بندقية صيد بدون رخصة مسك وكمية من الخراطيش ومبلغ مالي من العملة التونسية، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية الأمنية تمت على على إثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس مفادها عثور طاقم مركب صيد على كمية من مخدر القنب الهندي والتفريط فيها بالبيع.

وقد أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بالموقوفين و إتخاذ ما يتعين في شأنهم.







