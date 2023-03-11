عبر وفد عن الاتحاد الافريقي زار، امس الجمعة، المركز الاجتماعي لملاحظة الاطفال بمنوبة، عن ارتياحه لظروف الرعاية والإقامة التي يتلقاها أطفال جنوب الصحراء المقيمين بالمركز الاجتماعي بمنوبة.

ولفت الوفد الى أن ظروف الرعاية والإقامة التي يتلقاها أطفال جنوب الصحراء المقيمين بالمركز تؤكد احترام تونس للمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية الأطفال وعمق روابط الأخوة، التي تجمع البلدان الإفريقية.

وجدد الوفد، الذي يقوده كلّ من مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد، بانكول أداي، ومفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، مناتا صامت سوسوما، دعم الاتحاد الإفريقي لتونس في كل المجالات باعتبارها دولة إفريقية تربطها علاقات وطيدة قوامها الاحترام والأخوة مع جميع البلدان.

واطلع الوفد بالمناسبة على ظروف الإقامة لأطفال جنوب الصحراء الذين كانوا مقيمين بمركز الرعاية الاجتماعية بتونس، وعاين الخدمات التي يتم تأمينها لفائدتهم ودور الإطار المشرف على الأطفال وما يبذلونه من مجهودات حتى تتم عملية التعهد بهم في أفضل الظروف.





