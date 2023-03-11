تونس ترحب باستئناف العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وايران

رحبت تونس اليوم السبت بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.



وثمنت في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، دور جمهورية الصين الشعبية في التوصل الى هذا الاتفاق، معبرة عن "الامل في أن يسهم الاتفاق بين البلدين الجارين في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيل كافة أسباب التوتر بها ويؤسس إلى مرحلة جديدة من التعاون بين دوله".



وقد اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، حسب بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الجمعة.



وجاء في البيان المشترك أن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلتا إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



وياتي هذا الاتفاق إثر محادثات جرت في بكين في الفترة ما بين 6 و 10 مارس الجاري بين وفدي البلدين، السعودية وإيران، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، مساعد بن محمد العيبان والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، برعاية صينية.



