وزير التربية يعبر عن ثقته في التوصل الى حلول مع جامعتي التعليم الأساسي والثانوي

أعرب وزير التربية محمد علي البوغديري، عن ثقته في توصّل وزارة التربية الى اتفاقات مع جامعتي التعليم الأساسي والثانوي اللتان تواصلان حجب الأعداد الخاصة بالثلاثي الأول والثاني من العام الدراسي الحالي.



وقال الوزير في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية انتظمت السبت لاطلاق مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية بالمؤسسات التربوية، "لدينا ثقة متبادلة بين الوزارة وجامعتي التعليم الأساسي والثانوي".



واعتبر أن هذه الثقة تمثل مفتاح الوصول الى حلول ترتقي وتستجيب الى الحدّ المقبول من مطالب المدرسين مشددا بالقول "سيقع بلوغ اتفاق في أقرب الآجال لتجنيب التلاميذ كل ارتباك في التعليم والامتحانات".

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وفي ما يتعلق بفحوى لقائه منذ اسبوع برئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي، "اعتبر خلاله، إن عملية حجب أعداد التلاميذ، التي تتم كل سنة باتت أمر غير مقبول، وإن التلميذ لا يمكن أن يصبح رهينة لهذه الخطوات"، اوضح الوزير، "ان الرئيس تحدّث خلاله باطناب عن احترامه للأسرة التربوية".



وذكر الوزير، "ان رئيس الدولة أكد على تقديره لمكانة المعلمين والأساتذة وهو يدرك بصدق أن لهم الفضل في المكانة التي بلغها"، مشيرا في المقابل، الى أن حجر الزاوية في الخطاب الرئاسي حول التعليم يتركز حول الحفاظ على المدارس العمومية.



وأفاد أن الوزارة أحرزت تقدما في الاعداد للامتحانات الوطنية وشرعت في الاعداد للعودة المدرسية القادمة، مشيرا، الى أن الطرفان الحكومي والنقابي سيتجاوزان كل ما يخص الجانب المادي بغاية التركيز العمل التشاركي في كل ما يهم بالشأن التربوي .



واعتبر، أن الحوار الاجتماعي ضرورة ملحة وهو الحافز الذي سيمكن من بلوغ حلول لمعالجة كل اشكاليات التعليم، مضيفا قوله، نعوّل على الحوار والثقة المتبادلة في ضمان استمرارية العملية التربوية.



