إقامة سباق ماراطون في الضفة الغربية بمشاركة دولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية

أقيم سباق ماراطون في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية امس الجمعة بمشاركة دولية وسط آمال فلسطينية بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية من خلاله.



وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني الجهة المنظمة إن الماراطون الذي انطلق من ساحة كنيسة المهد في بيت لحم مرورا بشوارع وأزقة وقرى ومخيمات المدينة شمل 4 سباقات لمسافة 42 و21 و10 و5 كم.

وشارك في الماراطون الذي حمل اسم "ماراطون فلسطين الدولي لحرية الحركة" ومر بمحاذاة جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال الصهيوني منذ عام 2004 في الضفة الغربية، أكثر من 10 آلاف متسابق وبنسبة 52 % من الإناث، بحسب البيان. وضم مشاركين فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا من بينهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 1800 متسابق وصلوا من 90 دولة من حول العالم.

وقال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب للصحفيين إن الماراطون له دلائل ورسائل من حيث المكان والمسلك والمشاركين من 90 دولة، وهو يحظى بدرجة عالية من الاهتمام وأصبح له مكانة في وعي الكثيرين.

وبحسب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا فان إقامة الماراطون يهدف لإتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين للحركة بأسلوب جديد وممتع مما يفضي إلى تكوين علاقات وتعريف العالم الخارجي بوجه فلسطين.

وأضاف أن الماراطون له دور بارز في نقل رسالة فلسطين وتحدياتها إلى العالم في ظل الحصار ووجود جدار الفصل العنصري، كما يشكل فرصة للتبادل الحضاري.

وأقيمت خلال هذا السباق فعاليات وفقرات فنية، ورفعت لافتات سياسية كتب عليها "الحرية والسلام لفلسطين" و"القدس عاصمة فلسطين الأبدية".





