بنزرت: تخصيص 1900 قفة رمضانية لفائدة مستحقيها من محدودي الدخل خلال شهر رمضان

تم اقرار تمكين 1900عائلة من محدودي الدخل بولاية بنزرت، من قفة رمضانية خلال شهر رمضان (مع موفي مارس الجاري) ، تحتوي على كافة المواد الغذائية الاساسية، وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي ببنزرت فتحي الجودي.



وبين الجودي ل"وات" انه تم تخصيص 150 طنا من المواد الاساسية الغذائية كنصيب للجهة، من مجموع مساعدات تم اقرارها لفائدة ضعاف الحال، وسيتولى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي توزيعها على 7000 منتفع بولاية بنزرت.



ومن جهة اخرى، ذكر المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي انه تم اقرار اجراء توسعة لمقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمنطقة سكمة من معتمدية بنزرت الجنوبية، بما من شانه مزيد تحسين مرافق وظروف عمل اللجنة وخدماتها التضامنية والانسانية تجاه منظوريها من ضعاف الحال ومحدودي الدخل .



