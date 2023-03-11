الطبوبي يؤكد أن العلاقات التونسية مع شعوب جنوب الصحراء ستبقى أخوية متميزة

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لدى لقائه، أمس الجمعة ببروكسيل، بوفد الاتحاد الافريقي للنقابات أن العلاقات التونسية مع شعوب جنوب الصحراء ستبقى علاقة أخوية متميزة، وفق ما أكده مصدر نقابي، اليوم السبت في تصريح ل"وات".



وشدد نور الدين الطبوبي، على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الدورة 30 للمجلس العام للاتحاد العالمي للنقابات "أن تونس كانت وستبقى دوما أرضا للتسامح و الالتقاء" وأن "ما وقع من سوء تفاهم لن يكون سوى سحابة صيف سيتم تجاوزها" ، وفق ذات المصدر



ولفت االمصدر النقابي الى أن الأمين العام نور الدين الطبوبي سيعقد مساء اليوم سلسلة من اللقاءات الأخرى مع نقابات أوروبية و أمريكية للتأكيد على العلاقات التاريخية القوية العريقة بين النقابات حول العالم وتضامنها وتعاونها المستمر



