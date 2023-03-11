الاتحاد العام التونسي للطلبة يتصدّر نتائج انتخابات المجالس العلمية بنسبة 49 بالمائة

تصدر الاتحاد العام التونسي للطلبة انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية التي جرت يوم الخميس 9 مارس الجاري، بنسبة 49 بالمائة ليفوز ب263 مقعدا حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها بعد الانتهاء من فرز النتائج الأولية على المستوى الوطني.



وفاز الاتحاد العام للطلبة ، خلال هذه الانتخابات التي أفضت الى انتخاب 533 طالبا بصفة ممثلين لزملائهم في المجالس العلمية، بنسبة 26 بالمائة من مجموع الأصوات و 134 مقعدا، مقابل 25 بالمائة للطلبة المستقلين و 136 مقعدا .





