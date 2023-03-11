المنستير : انطلاق أشغال ملتقى علمي حول السر المهني للمحامي وحماية المعطيات الشخصية

انطلق مساء يوم أمس بالمنستير الملتقى العلمي حول "السر المهني للمحامي وحماية المعطيات الشخصية"، الذي ينظمه على امتداد يومين الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بالشراكة مع النقابة الفدرالية للمحامين بألمانيا ومنظمة المحامين بناحية بجاية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان بمشاركة مختصين من تونس والجزائر وألمانيا.



ووفق ما أفاد به (وات) رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير هشام الممي، يعد محور هذا الملتقى العلمي حديث الساعة "لأنّ حماية المعطيات الشخصية حق مقدس لكل تونسي والدولة ملتزمة بحمايته والدفاع عنه، غير أنّه توجد في نفس الوقت العديد من النصوص القانونية التي تحد من السر المهني للمحامي وفي بعض الحالات تجعل المحامي محل تتبعات في صورة عدم إفشائه للسر المهني وهي تطبيقات قضائية نعتبر أنّها خاطئة".

وأضاف أن هذا الملتقى يهدف لتبيان الخيط الفاصل بين حق المواطن من جهة وحق الدولة وحق المجتمع في حماية نفسه، وهي مسألة تقنية تهم المختصين، غير أنّ الحقوق والحريات مبدئيا تهم كافة التونسيين، فكما أنّ حق الحياة وحق الملكية مقدس فإنّ المعطيات الشخصية مقدسة ولا يمكن المساس بها والدولة ملتزمة بحمايتها.

وأضاف الممي أنّ أشغال الملتقى تشمل محاضرات متنوعة وقع إثراؤها بالتجارب الأجنبية لزملائهم بألمانيا "المتقدمين كثيرا في هذا المجال".

واعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو أنّ مهنة المحاماة هي أخلاقيات قبل كلّ شيء ومن ثوابتها ومن أوكد واجبات المحامي عدم إفشاء السر المهني للمنوب، غير أنّه بدأت بعض القوانين مؤخرا في محاولة المساس بهذا المبدأ المطلق بالقول بوجود استثناءات في بعض القوانين كقانون الإرهاب وقانون العنف ضدّ المرأة وضد الطفل وبعض القوانين المتعلقة بغسيل الأموال.

وأوضح حاتم المزيو أنّه لابّد من تغيير بعض الفصول في قانون حماية المعطيات الشخصية، إذ من حق المحامي معالجة بعض المسائل المتعلقة بالمعطيات الشخصية العامة ولابد من ملاءمة القوانين فيما بينها، مؤكدا ضرورة أن يحمي قانون المعطيات الشخصية المحامي.

وبيّن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أنّ المحامي لابّد له من الاستجابة إلى قواعد حماية المعطيات الشخصية فهو مطالب بتأمين معطيات منوبيه، فالالتزامات الموجودة في قانون حماية المعطيات الشخصية هي أكبر بكثير من السر المهني في المحاماة، وفق تعبيره.

وثمن نقيب منظمة المحامين ببجاية بالجزائر ادريس عبد الرحمان، في تصريح لـ(وات) التجربة التونسية في مجال حماية المعطيات الشخصية باعتبارها من الدول الأولى عربيا وإفريقيا التي لها هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنّ الجزائر دسترت سنة 2018 إحداث هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية وسينطلق عملها في جويلية 2023 وبالتالي فإنّها خطت خطوة كبيرة في حماية حقوق الإنسان وترقيتها، على حد تعبيره.



