القصرين : الاحتفاظ برئيس بلدية العيون وكاتبها العام ومستلزم أسواق من أجل شبهة فساد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الجمعة، بالاحتفاظ برئيس بلدية العيون والكاتب العام للبلدية ومستلزم أسواق من أجل شبهة فساد في إسناد بتة السوق الأسبوعي في معتمدية العيون، وفق ما ذكره مساء اليوم الجمعة وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، صلاح الدين الراشدي في تصريح إعلامي.



