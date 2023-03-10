منوبة : اطلاق سراح المندوب الجهوية للفلاحة واطار معه ومستغل أرض دولية

منوبة : اطلاق سراح المندوب الجهوية للفلاحة واطار معه ومستغل أرض دولية

Publié le Vendredi 10 Mars 2023 - 20:47 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء اليوم الجمعة بإطلاق سراح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة والإطار العامل بنفس المندوبية، وصاحب شركة الاحياء المحتفظ بهم منذ الاربعاء من اجل شبهة مسك واستعمال مدلس من موظف عمومي وفق ما أفاد به مصدر أمنى مكتب "وات " بالجهة .
يأتي ذلك بعد ساعات من الاستماع الى عدد من الأطراف ذات العلاقة بالملف جهويا ومركزيا والقيام بالمكافحات اللازمة، حول وثيقة تمديد استغلال ارض دولية مسندة من المندوبية الجهوية.. وقد تبين بعد ابراز الأدلة والبراهين ان هذه الوثيقة صدرت بناء على قرار اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بذات الملف والذي تم اتخاذه منذ 2018 بالتمديد له ب 15 سنة إضافية في استغلال ارض دولية.
يشار الى ان المندوب والبقية تم الاحتفاظ بهم بعد فتح بحث من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، حول شبهة تدليس .
وقد نظم عدد من إطارات واعوان المندوبية صبيحة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية امام مقر المحكمة الابتدائية بمنوبة تضامنا معهم .

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