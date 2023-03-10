قضية استعجالية لرفع حجب الاعداد عن التلاميذ

افاد الاستاذ مختار بوقر في تصريح اليوم الجمعة 10 مارس 2023 ل" باب نات" انه تم تكليفه من قبل عدد كبير من الأولياء لرفع قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل في حق منضوريه وهما الممثل القانوني لنقابة التعليم الأساسي والممثل القانوني للنقابة العامة للتعليم الثانوي بالرجوع في قرار حجب أعداد التلاميذ وتسليم الاعداد الى للمصالح التربوية المختصة مع الاذن بالتنفيذ على مسودة موضحا ان الدائرة عينت جلسة للنظر في القضية يوم 21مارس الجاري.



وورد في نص الشكاية ان قرار حجب الاعداد عن الادارة هو تصرف فيه اعتداء على للتلمبذ وهو ضرر يتفاقم يوما بعد يوم ويمس بالوضع النفسي للتلمبذ القاصر ويغذي فيه الأحساس بعدم المسؤولية لتصل الى درجة عدم الانضباط كما لم يعد له حافر للمراجعة واصبح يحس انه غير معنى بالامتحانات نظرا لحجب الاعداد كما اعتبر الاولياء الشاكون ان الضرر يتعدى التلميذ ويصل الى العاىلة والى المجتمع باعتبار هناك مساس بالمنظومة التربوية والمستوى الدراسي عامة.



