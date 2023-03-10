انطلقت عصر اليوم الجمعة بالحمامات أعمال المؤتمر الوطني الاول للعاملات في القطاع الفلاحي الذي ينظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يومي 10 و 11 مارس بمشاركة عدد من العاملات الفلاحيات من عديد جهات الجمهورية وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

واشارت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار في تصريح لـ(وات) الى ان المؤتمر سيعمل بالخصوص من خلال عدد من الورشات على البحث انطلاقا من مطالب المشاركات عن الاطار التنسيقي الامثل الذي يمكن ان يجمع العاملات الفلاحيات ويكون ممثلا لكل الجهات وقادرا على الدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وابلاغ صوتهن من اجل النهوض بواقعهن والتقليص من معاناتهن".

وابرزت ان المؤتمر الذي ينعقد بعد نحو سنة من الدراسات الميدانية لوضعية العاملات الفلاحيات في المزارع وفي البحر (جمع المحار) سيحرص كذلك على الخروج بخطة مناصرة لمطالب العاملات الفلاحيات بمشاركة المنظمات والجمعيات التي تلتقي حول قضية الدفاع عن كل حقوق العاملات الفلاحيات.

وشددت على ان غياب القوانين وعدم تطبيق القوانين الموجودة او تحيين القوانين التي تحمي حقوق المراة يمثل العائق الاكبر امام النهوض بوضعية العاملات الفلاحيات قائلة "ان اوليات العاملات الفلاحيات هي ذاتها منذ اكثر من عقد من الزمن وما تزال العاملة الفلاحية تطالب بصيانة كرامتها وبصيانة حقوقها الاقتصادية خاصة بالمساواة في الاجر وبتمكينها من حقوقها الاجتماعية وخاصة الحماية الاجتماعية بالاضافة الى مطالبتها بظروف اللائقة للعمل والتنقل".

واعتبر رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي عبد الرحمان الهذيلي في كلمته الافتتاحية لاعمال المؤتمر ان قضية النساء العاملات الفلاحيات وثيقة الارتباط باستفحال ازمة القطاع الفلاحي والازمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لافتا إلى ان اكثر من 500 الف امراة تعمل في القطاع الفلاحي أي نحو 80 بالمائة من العاملين في القطاع بينما ما تزال العاملات الفلاحيات يعانين من العنف الاقتصادي والعنف النفسي ومن التهميش.

وابرز الكاتب العام للجامعة العام للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل عمار الزين من جهته ان الجامعة تمكنت من بعث 6 نقابات اساسية للعاملات الفلاحيات بعدد من جهات الجمهورية وهي تواصل النضال لتعبئة كل الطاقات بالتنسيق مع عديد المنظمات والجمعيات من اجل تحقيق هدف تطوير الاطار القانوني المنظم لعمل العاملات الفلاحيات بما يصون كرامتهن ويضمن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

وعبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي من جهتها عن التزام الجمعية بمواصلة دعم العاملات الفلاحيات من اجل تحقيق مطالبهن في الكرامة و في المساواة وفي الحماية الاجتماعية مبرزة اهمية مشاركة العاملات الفلاحيات في اعمال المؤتمر لتكن ممن يصغن التوصيات ويقدمن المقترحات الكفيلة بتحقيق مطالبهن.

ويتضمن جدول اعمال المؤتمر عددا من ورشات العمل التي ستخصص ل"الاطار التشريعي والمؤسساتي المنظم للعمل الفلاحي بين النظري والتطبيق" و "العنف المسلط على العاملات الفلاحيات انواعه واليات التصدي اليه" و"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سبل لتميكن النساء وتشريكهن في خلق التنمية" و " من اجل مناصرة فعالة لعاملات القطاع الفلاحي".



