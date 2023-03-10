أكد ممثل البنك الدولي بتونس "ألكسندر أروبيو" أن القطاع الخاص في تونس بإمكانه أن يلعب دورا مهما في جعل تونس مركزا إقليميا للطاقات المتجدّدة

وجدد خلال لقائه والوفد المرافق له اليوم الجمعة، برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، دعم البنك لتونس في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو الاقتصادين الأزرق والأخضر

كما يدعم البنك تونس في التحديات التي تواجهها سواء تعلق الأمر بالأمن الطاقي أو الغذائي أو أزمة المياه التي تهدّد عديد البلدان في العالم

وأكد رئيس الاتحاد أن علاقة البنك الدولي بالقطاع الخاص التونسي كانت وستظل دائما متميزة، مضيفا أن بوصلة هذه العلاقة بالنسبة إلى الاتحاد هي مصلحة تونس، لتتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب

وعبّر رئيس الاتحاد عن أن الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر أولوية بالنسبة إلى تونس، مشددا على السيادة الطاقية، وضمان الأمن الغذائي في ظل تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي أثرت على اقتصاديات عديد البلدان

وأضاف أن القطاع الخاص في تونس سيلعب دوره كاملا من أجل خلق الثروة والنمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، رغم كل التحديات والمصاعب التي تواجهها المؤسسة والقطاع المنظم

وتم خلال اللقاء، النقاش حول الاتفاقية التي وقعتها تونس مع البنك الدولي خلال شهر فيفري 2023 بخصوص خط قرض لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.



