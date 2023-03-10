الكاتبة العامة لبلدية تونس تتراس ورشة حول التصرف في النفايات وتؤكد تواصل عمل المرفق البلدي العام بعد حل المجالس البلدية

‎‎ اعلنت الكاتبة العامة لبلدية تونس حفيظة مديمغ بلخير أن بلدية تونس واصلت عملها اليوم الجمعة في نطاق استمرار المرفق العمومي واسداء الخدمات للمواطنين تطبيقا للمرسوم الرئاسي القاضي بحل المجالس البلدية واسناد مهمة الاشراف على البلديات للكتاب العامين بها الى حين اختيار نيابات خصوصية تسيرها وانتخاب مجالس بلدية جديدة.



وقد اشرفت الكاتبة العامة للبلدية على ورشة عمل مبرمجة لارساء تعاون بين بلديات تونس الكبرى في مجال التصرف في النفايات وتثمينها واحداث نقاط بلدية للغرض واعداد ملف تقني لعرضه على المجالس البلدية المنخبة.

وقد شارك في الاجتماع المسؤولون عن قطاع النظافة بالبلديات والمؤسسات الوطنية المعنية.



وتندرج الورشة في اطار " مشروع المخطط الاستراتيجي : تونس عاصمة مرنة ومستدامة" بتمويل من الاتحاد الاوروبي عبر شبكة المدن المتوسطية (ماد سيتي) وتم خلالها استعراض نتائج دراسة اجراها مكتب دراسات خاص حول احداث نقاط مخصصة لتثمين النفايات المنزلية الصلبة.



وقالت الكاتبة العامة لبلدية العاصمة أن ادارة البلدية تعمل طبقا للمرسوم الرئاسي تحت اشراف والي تونس وباستشارته او استشارة كاتب عام الولاية لتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين لاسيما بحلول شهر رمضان حرصا على تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بهذا الشهر الكريم ومنها برنامج التنشيط الثقافي بمدينة تونس والحرص على عدم حصول اي تعطل للمرفق العمومي.



واضافت أن البلدية امنت جميع مرافقها بالتعاون مع وازرة الداخلية وتم إسداء توجيهات لكل الموظفين للحرص على تقديم خدمات ذات جودة ودون اي انقطاع في العمل يمكن أن يشعر به المواطنون.



