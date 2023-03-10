نفذ عدد من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة العامة للديوانة التونسية، للمطالبة بعدم تطبيق التنقيح الجديد الوارد بقانون المالية لسنة 2023، والمتعلق بتوريد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية، على المطالب المودعة لدى الادارة العامة للديوانة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022.



وبين احد المحتجين، هادي الدريدي ان الامر يهم 282 شخص من اصحاب الاحتياجات الخصوصية قاموا بايداع مطالب لتوريد سيارات خاصة بهم قبل دخول قانون المالية 2023 حيز العمل.

واضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "أنه من غير المعقول أن يطبق التنقيح الجديد على مطالب تم ايداعها قبل دخوله حيز التنفيذ بمدة زمنية طويلة فاقت السنة لعدد منهم".

وأوضح ، الدريدي ، أن القانون التونسي لسنة 2002 لذوي الاحتياجات الخصوصية الحصول على سيارات مورّدة في إطار عقود هبة، كامتياز جبائي لهذه الفئة، لكن قانون مالية 2023، في فصله 47، قام بالحد من سعة الأسطوانة ونوعية الوقود الخاصة بالسيارات الموردة لذوي الإعاقة.

وأضاف أنه بمفعول التنقيح الجديد للقانون تم حصر التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك في السيارات التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1300 صم مكعب بالنسبة إلى العربات التي تشتغل بالبنزين و1600 صم مكعب بالنسبة إلى العربات التي تشتغل بالغازوال.

واعتبر الدريدي أن التنقيح الجديد الذي وقع على هذا القانون جعله "قانونا جائرا وأفرغه من الامتياز الجبائي الذي كان يتمتع به أصحاب الاحتياجات الخصوصية".

وشدد الدريدي على أن التنقيح الجديد للقانون تسبب لهم في مأزق وضرر كبيرين وفي المقابل لم تستجب سلطة الاشراف لمطالبهم رغم محاولاتهم المتكررة، مشيرا الى أن المحتجين كانوا قد نفذوا الأسبوع الفارط وقفة احتجاجية مماثلة كما يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية ثالثة غدا السبت أمام المسرح البلدي.



وبين الناطق الرسمي باسم الديوانة هيثم زناد، انه سيتم منح الوضعيات العالقة بالنسبة لعدد من اصحاب الاحتياجات الخصوصية الذي اودعو مطالب توريد سيارات قبل غرة جانفي 2023، رخص توريد استثنائية وذلك بالاتفاق مع وزارة التجارة، على يقوموا بدفع المعاليم الديوانية والجبائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.





