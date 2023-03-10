وزارة التجارة : إجراءات جديدة  تخص وحدات تعليب السكر مظروفات

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المهنيين المستعملين مادة السكر الأبيض المروج من قبل الديوان الوطني للتجارة وخاصة أصحاب المقاهي والنزل وتجار التوزيع وبقية القطاعات المعنية، إلى الامتناع عن التزود من الوحدات التي لا تستوفي الإجراءات المقررة وإعلام مصالح المراقبة الاقتصادية بكل عرض تزود مخالف أو مشبوه



وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، أن جملة الإجراءات التي تخص وحدات تعليب السكر مظروفات تتمثل في :

- إجبارية التصريح بالنشاط وبعناوين محلات التعليب والخزن المستغلة من قبلها لدى مصالح الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر طبقا للتصريح النموذجي المصاحب والتصريح وتحيين البيانات لدى السجل الوطني للمؤسسات وذلك في ظرف 15 يوما من تاريخ هذا البلاغ



- إلزامية اعتماد لف مطابق للتراتيب الجاري بها العمل والتنصيص صلب تأشير المظروفات المروجة من قبلها على تسمياتها الاجتماعية أو التجارية وعناوين نشاطها والوزن الصافي



- إلزامية التزود حصريا من مراكز الديوان التونسي للتجارة والاقتصار على مواصلة تزويد وحدات تعليب السكر التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة وصرحت بنشاطها في الآجال المحددة لدى مصالح وزارة التجارة والسجل الوطني للمؤسسات



ولفتت الوزارة في هذا الصدد ، إلى أن كل مخالف لهذه الإجراءات يعرض نفسه للتتبعات القانونية والإدارية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.





