شاحنة عالقة بالسكة الحديدية تتسبب في توقف الجولان بالخط الحديدي الرابط بين محطتي قرطاج الرئاسة والمرسى

شاحنة عالقة بالسكة الحديدية تتسبب في توقف الجولان بالخط الحديدي الرابط بين محطتي قرطاج الرئاسة والمرسى

Publié le Vendredi 10 Mars 2023 - 16:50 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تسببت شاحنة خلاط علقت تحت القنطرة الموجودة تحت السكة الاسمنت بين محطتي قرطاج الرئاسة وأميلكار في تحريك هيكل الجسر وأيضا قضبان السكة من مكانها

وفي انتظار إصلاح هذا العطب، أعلنت شركة النقل بتونس عن توقف جولان الخط بين محطتي "قرطاج الرئاسة" و "المرسى" بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 10 مارس 2023.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنّ نقـل حرفاء الخـط يتـم بصفة عـادية من محطة "تــونس البحرية" إلى محطة " قرطـاج الرئـاسة"، في حيــن يتم تأميـن النقـل بيـن محطتـي "قرطـاج الرئـاسة" و "المرسى" بواسطة الحافلات.
ولفتت إلى أن الوحدات المعنية بإصلاح العطب ، لا تزال موجودة على عين المكان لجبر الضرر والتأكد من توفر جميع شروط السلامة قبل معاودة الجولان العادي للخط




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