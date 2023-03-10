زغوان: حجز حوالي 9 أطنان من حبوب وفيتورة الصوجا وأكثر من 7 أطنان من السميد والفرينة المدعمين

أفضت حملة مراقبة اقتصادية مشتركة، مساء أمس الخميس، بمنطقة جبل الوسط من ولاية زغوان، إلى حجز 7 أطنان و540 كغ من حبوب الصوجا المعدة لاستخراج الزيوت والأعلاف، و1 طنا و360 كغ من فيتورة الصوجا المخصّصة للأعلاف والتسميد، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بزغوان سفيان زيد.



وأضاف زيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح المراقبة تمكّنت أيضا في نفس اليوم من حجز 2.7 طنّا من السميد والفرينة المدعمين في مدخل مدينة الفحص.

وأشار إلى أنّه تم تحرير محضرين في شأن المخالفين يتعلّق الأول بنقل بضاعة مجهولة المصدر، والثاني من أجل الإتّجار في مواد مدعمة بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، مع حجز كامل البضاعة موضوع المخالفة وتأمين مبالغها لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وأبرز سفيان بن زيد أن فرق المراقبة المشتركة تعمل وفق خطة جهوية تم إعدادها في الفترة الأخيرة تتضمن مراقبة الطرقات، ومسالك التهريب، ومستودعات التخزين من أجل التصدي لكافة أصناف الاحتكار والاتجار غير القانوني في المواد الحساسة بالخصوص.



