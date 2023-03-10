نفّذ عدد من إطارات واعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة صبيحة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية امام مقر المحكمة الابتدائية بمنوبة تضامنا مع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وإطار بالمندوبيّة المحتفظ بهما منذ الأربعاء المنقضي من أجل شبهة مسك واستعمال مدلس.

وعبّر الإطارات والأعوان عن تضامنهم المطلق مع الموقوفين الاثنين وطالبوا بإطلاق سراحهما، معتبرين أن الوثيقة التي تم اعتمادها والممضية من المندوب ليست الا وثيقة تدخل في صلاحياته ومحتواها ليس من اجتهاده او بقرار منه.

وأوضح عدد منهم، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار التمديد في الكراء لمستغل الشركة الذي تم الاحتفاظ به أيضا أمس الخميس في النفس القضية، كان قرار اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، والذي تم اتخاذه منذ 2018 بالتمديد له بـ15 سنة إضافية.

وأضافوا أن القرار كان مشتركا وشمل عدد من مستغلي أراضي دولية بالجهة وليس متعلقا بمستغل بعينه، وحماية للمعطيات الشخصية لبقية المعنيين بالقرار تم افراده بتلك الوثيقة التي تنقل قرار اللجنة الاستشارية، وذلك بعد ان طالب بها في 2020 لتسهيل مطالب في الانتفاع بالكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.

يشار إلى ان الموقوفين الثلاثة، أحيلوا اليوم على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، كما تم استدعاء مجموعة من أعضاء اللجنة الاستشارية الجهوية، وإطارات مركزية لسماعهم، في انتظار اتخاذ القرار القضائي المناسب، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد اذنت مساء أول امس الأربعاء بالمتهمين الاثنين من اجل شبهة مسك واستعمال مدلس من موظف عمومي وذلك إثر فتح بحث حول شبهة استغلال عقار فلاحي كائن ببرج التومي بمعتمدية البطان من طرف شركة الاحياء والتنمية الفلاحية دون صفة، وذلك بعد انتهاء عقد كرائها من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لمدة 25 سنة (1993-2017)، وبعد الاستماع تبين تواصل تصرّف ابن متسوغها القديم المتوفى فيها وقيامه بكرائها لشخص آخر، وفق الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة.

وبسماع أطراف من اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية والمتصرف استظهر الأخير بشهادة من المندوبية تبيّن تسوية وضعيته وتفادي الاخلالات، وتمديد آجال الكراء، والحال انه مدين للدولة بقيمة 400 ألف دينار كمعينات كراء متخلدة بذمته ولم يستخلصها بعد.



