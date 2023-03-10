سيختتم ّ الموسم الرياضي الحالي في الكرة الطائرة يوم 29 أفريل القادم، باقامة مباراة الدور النهائي لكأس تونس أكابر حسب ما أكده المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة بسام الفوراتي اليوم لوكالة (وات) .



وأوضح الفوراي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ المباراة النهائية لمسابقة كأس تونس ستقام بقاعة فرحات حشاد باريانة.

وبيّن من جهة اخرى أنّ جمهور الكرة الطائرة التونسية سيكون في بداية شهر ماي المقبل على موعد مع البطولة الافريقية للأندية البطلة رجال ( 9 الى 22 ماي ) و السيدات (13 ماي الى 26 ماي) بتونس ، لافتا النظر أنّ الجامعة التونسية كانت قد راسلت الفرق التونسية المعنية لتأكيد مشاركتها في البطولة الافريقية، منوها أنّ مستقبل المرسى قد يكون أحد الفرق التونسية الممثلة في البطولة في صنف الرجال في حال اعتذر عن المشاركة أحد الفرق الثلاثة المؤهلة للمشاركة وهي الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي .



أما في ما يتعلق ببرنامج نشاط المنتخب الوطني التونسي، أفاد المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة، أنّ المنتخب سيشرع في الفترة من 27 و الى 30 جويلة القادم في التحضير لبطولة التحدي التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وذلك قبل المشاركة في شهر أوت المقبل في البطولة الافريقية للأمم أكابر وكبريات، علما وأنّ مكانها لم يحدد بعد، بحسب قوله.



وأضاف، في ذات السياق، أنّ المنتخب الوطني التونسي سيشارك في الفترة بين 30 سبتمبر و 8 أكتوبر القادمين في الدورة الترشيحية لأولمبياد باريس 2024 مشيرا الى ان الدورة الترشيحية ستقام اما في الصين أو اليابان أو بولونيا، كاشفا أنّ عملية القرعة الخاصة بالدورة ستجرى في 17 مارس الجاري.



