جلسة عمل تبحث مجال التعاون في قطاع البحث الاكاديمي في القانون الرياضي

تحادث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء يوم الخميس بمقر الوزارة مع عدد من خبراء وأساتذة القانون الرياضي، من الجزائر والإمارات وفرنسا الذين يزورون تونس بمناسبة الملتقى الدولي حول الجديد القانون الرياضي الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السية بتونس من 9 الى 11 مارس الجاري.



ومثل اللقاء الذي حضره ايضا خبراء من تونس مناسبة لتعزيز العلاقات في مجال البحث الأكاديمي في اختصاص القانون الرياضي، والعمل على ابرام اتفاقيات تهم التشريعات الرياضية.

كما تم التطرق خلال المحادثة مع الخبراء إلى جملة من المقترحات التى تتمثل في إمكانية بعث هيكل يجمع خبراء القانون الرياضي العرب، وتكون تونس مقره، مما يساهم في توحيد التشريعات والقوانين في المجال الرياضي.



وتناول اللقاء مختلف البرامج والمشاريع المشتركة وسبل تطويرها عبر تدعيم المؤسسات الناشئة في المجال الرياضي، وذلك من خلال بحث مقاربة جديدة تقوم على التنوع الاقتصادي والإستثمار في الموارد البشرية، والاستفادة من تواجد دور الشباب في كافة الجهات التونسية، واعتمادها كمراكز للمبادرة الاقتصادية، اضافة إلى تكوين ومرافقة الشباب في مجال بعث المشاريع.



