كرة اليد: تعديل روزنامة مرحلة التتويج وتفادي النزول لبطولة النخبة ومباريات الكاس

قررت الإدارة الفنية الوطنية بالتشاور مع المكتب الجامعي لكرة اليد إدخال تعديل على برمجة الروزنامة العامة لمرحلة التتويج وتفادي النزول لبطولة النخبة لصنف الأكابر بالإضافة للأدوار المتقدمة من كأس تونس للموسم الرياضي 2022-2023.





واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان هذا التعديل ياتي بعد تغيير موعد الكأس الإفريقية الممتازة وبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس المقررة بمصر في شهر ماي القادم، بالإضافة لبرمجة تربص للمنتخب الوطني للأكابر في شهر أفريل خلال أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات، بالتوازي مع مشاركة منتخب الأواسط في البطولة العربية بالمهدية من 9 إلى 16 أفريل القادم.



وتبعا لذلك ستجري الجولة الاولى لمرحلة التتويج وتفادي النزول يوم 29 مارس والجولة الثانية يوم 1 افريل فيما سيقام الدور ربع النهائي لكاس تونس يوم 13 ماي ونصف النهائي يوم 20 ماي على ان يكون الدور النهائي يوم 3 جوان.





وفي ما يلي الروزنامة الجديدة لمنافسات البطولة والكاس

بطولة النخبة / مرحلة التتويج وتفادي النزول

الجولة الاولى / 29 مارس 2023

الجولة الثانية / 1 افريل 2023

الجولة الثالثة / 5 افريل 2023

الجولة الرابعة / 8 افريل 2023

الجولة الخامسة / 15 افريل 2023

الجولة السادسة / 18 افريل 2023





كاس تونس

الدور ربع النهائي / 13 ماي 2023

الدور نصف النهائي / 20 ماي 2023

الدور النهائي / 3 جوان 2023





