بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ8 مارس من كل سنة، كرّمت منظمة "سيدة الأرض الفلسطينية" بالتعاون مع المركز الثقافي للتراث الفلسطيني بتونس مساء الخميس بفضاء النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، أسماء نسائية تونسية لامعة في مجالات الأدب والصحة والثقافة والنشاط المجتمعي والرياضة وغيرها من المجالات بالإضافة إلى تكريم ضيوف من العالم العربي





وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة "سيدة الأرض" كمال الحسيني بالمناسبة ان هذا الحفل التكريمي يأتي في في إطار مبادرة "أنت سيدة آذار وسيدة كل الفصول"، التي تسعى إلى تكريم النساء الفلسطينيات داخل الوطن وفي الشتات والنساء العربيات اللاتي تركن بصمة وأثرا لمناصرة القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة فضلا عن تميّزهن في قطاعات مختلفة





وشمل هذا التكريم بالخصوص رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي و وجوه فنية على غرار الممثلة منى نور الدين وفاطمة بن سعيدان بالإضافة إلى تكريم روح الفقيدة التي غادرت الساحة الفنية مؤخرا ريم الحمروني





كما دعت المنظمة أول قائدة طائرة تونسية وعربية علياء المنشاري والدكتورة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا جليلة بن خليل وعدد من الأسماء اللامعة التي ساهمت في تعزيز دور النساء التونسيات والعربيات





وعبّرت الحاضرات عن مساندتهن الدائمة للقضية الفسطينية باعتبارها قضية محورية وعادلة يتبناها المجتمع التونسي ويؤمن بها، مثمنات جهود الفلسطينيات الصامدات والصابرات أمام العدوان الصهيوني الغاشم





يشار الى أن مؤسسة "سيدة الأرض الفلسطينية" هي منظمة مجتمعية ثقافية فلسطينية مقرها الرئيسي مدينة القدس تأسست سنة 2008 ولها فروع في كل من لبنان وتونس ومصر وألمانيا وتهدف المنظمة إلى إبراز الوجه الحضاري لفلسطين في كافة بقاع الأرض وتعزيز ثقافة تثمين الجهود لكل أصحاب البصمات الإيجابية من أجل مزيد دعم القضية الفلسطينية



