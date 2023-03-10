ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وولاية تونس بداية من يوم 18 مارس الى غاية يوم 7 افريل 2023 سوقا من المنتج الى المستهلك.



وقال مساعد رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالمعارض والتظاهرات ومسالك التوزيع، إبراهيم الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، إنّ تنظيم هذه التظاهرة ياتي بمناسبة شهر رمضان وضمن المساهمة في مجهود الضغط على الأسعار وعرض منتوجات بأثمان مناسبة للمستهلك.



كما ترمي هذه السوق، وفق المتحدث، الى الحدّ من غلاء أسعار بعض المنتوجات الفلاحية وخاصة الغلال التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة.



واكد ان الفضاء الذي وفرته ولاية تونس في شارع الجمهورية على بعد بضعة أمتار من شارع الحبيب بورقيبة، سيوفر منتوجات من الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتوجات الدواجن بأسعار الجملة.



وأوضح الطرابلسي في هذا الإطار ان أسعار المنتوجات التي سيؤمنها حوالي 25 فلاحا ستكون نفس الأسعار المعمول بها في أسواق الجملة في تونس والتي حددتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



ولفت على سبيل المثال الى ان سعر الكلغ من البطاطا سيكون في حدود 1600 مليم والطماطم 1800 والتفاح ب 5ر4 دينار للكلغ.



وافاد المسؤول باتحاد الفلاحين، في ما يهم اللحوم الحمراء، ان ديوان الأراضي الدولية سيشارك في سوق المنتج الى المستهلك بجناح كبير وانه تعهد بمعية شركة اللحوم الحمراء، بتوفير هذا المنتج بأثمان "ستكون معقولة" وفق رايه.



وابرز بخصوص وضعية التزويد خلال شهر رمضان هذه السنة، (والذي قد يوافق اوله يوم 23 مارس 2023)، ان الخضر بجميع أنواعها ستكون متوفرة وبكميات هامة مستدركا بان وضعية الغلال ستكون مغايرة من خلال تسجيل نقص في عدة أصناف وأنواع من الغلال.



وأردف بالتوضيح ان رمضان لهذا السنة يتزامن مع فترة الفجوة الربيعية خاصة في الغلال مشيرا الى ان ما سيتوفر منها في شهر الصيام لهذا العام هو بقايا للقوارص وكميات الفراولة والتفاح على ان يدخل الإنتاج البدري من الخوخ والمشمش والدلاع والبطيخ في الأسبوعين الأخيرين من رمضان.



وتشهد تونس مع بداية هذا العام ارتفاعا لافتا في أسعار عدة أنواع من الغلال والخضروات والمواد الغذائية ما جعل نسبة التضخم ترتفع من 2ر10 بالمائة في جانفي الى 4ر10 بالمائة في فيفري 2023.



ووفق المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6ر15 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس الى زيادة أسعار البيض بنسبة 32 بالمائة ولحم الضأن، 9ر29 بالمائة، والدواجن، 3ر25 بالمائة، والزيوت الغذائية، 6ر24 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 9ر22 بالمائة.



وسبق للبنك المركزي التونسي ان أفصح عن معدل نسبة التضخم المنتظرة لكامل العام الحالي في حدود 11 بالمائة.



