رابطة ابطال افريقيا - اختبار منشطات ايجابي لحسام دقدوق لاعب الترجي التونسي ( كاف)

افاد الترجي الرياضي التونسي انه تلقى اشعارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بان نتيجة اختبار خضع له لاعبه حسام دقدوق بعد مباراة الترجي مع المريخ السوداني في اطار دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا جاءت ايجابية.

وكان الترجي التونسي فاز في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لكاس رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم ( المجموعة الرابعة) على ضيفه المريخ السوداني 1-صفر يوم 12 فيفري الماضي



