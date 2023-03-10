وادي الليل: حجز 8 أطنان من مادة البطاطا في مخزنين عشوائيين

تمكن أعوان فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، في اطار عمل رقابي مشترك مع مصالح الأمن الوطني بمنوبة، من حجز كمية 8 أطنان من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك في مخزنين عشوائيين بمنطقة وادي الليل، وفق مصالح التجارة.

يأتي ذلك في اطار تكثيف الاعمال الرقابية على مخازن التبريد ومسالك التوزيع، بالتعاون بين الادارة الجهوية للتجارة، ووحدات الامن والحرس الوطنيين والحرس البلدي، اذ تبين ان تلك الكميات كانت مخزنة بخلاف الصيغ القانونية من قبل ذوات لا تتوفر فيهم شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.



وتم تحرير مخالفة من اجل مسك منتوجات بغرض بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وسيتم رفع المحجوز واعادة ضخه بالمسالك القانونية، بتوجيهه للسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة وبيعه من قبل وكيل بيع معتمد قانونيا من المصالح المعنية وتأمين قيمة المحجوز المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية.





