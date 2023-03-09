الكونغو تعرب عن عزمها الاستفادة من التجربة التونسيّة في مجال التهيئة الترابية

أعرب وزير الدولة للتهيئة الترابية بجمهورية الكنغو الديمقراطية، غاي لواندو مبويو، الخميس، عزم بلاده على الاستفادة من التجربة "الثريّة" لتونس في مجال التهيئة الترابية.



وصرّح مبويو، على هامش جلسة عمل عقدها، الخميس، مع وزيرة التجهيز والاسكان، سارّة الزنزري، في إطار مهمّة رسميّة يؤدّيها إلى تونس من 8 وحتّى 17 مارس 2023، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ بلاده ترغب في مزيد تكثيف التعاون مع بلد سجل تقدّما في هذا المجال.



وأكّد الوزير الكونغولي، الذّي كان مرفوقا بوفد ضمّ، خصوصا، إطارات من مختلف الادارات الراجعة بالنظر الى قطاع التجهيز، قيامه بزيارات ميدانية لعدد من الحظائر، من ذلك الحظيرة الخاصّة بمحوّل X4 بالعاصمة، وإلى عدد من المؤسّسات العمومية على غرار شركة تونس للطرقات السيّارة وذلك في إطار هذه المهمّة المتعلّقة بتعزيز تبادل التجارب.



وأوضح "لقد تعرفنا على منشآت الشركة والتصرّف في الطرقات السيّارة في تونس. لدينا في الكنغو شبكة من البنية التحتية من الطرقات تمتد على أكثر من 50 ألف كيلومتر تتطلّب إعادة التهيئة والتعصير لأن أكثر هذه الطرقات من التربة".



وأعربت وزير التجهيز والإسكان، سارّة زنزري، استعداد تونس لتعزيز التعاون مع الكونغو ووضع تجربتها في مجال التهيئة الترابية والعمرانية على ذمّة البلد الصديق.



وأفادت بأنّ تونس "تعد 7228 مؤسّسة أشغال عامّة وأكثر من 318 مكتب دراسات وليس أقل من 4 آلاف مهندس معماري ومهندس مستشار بإمكانهم دعم الكونغو في اطار الاصلاحات، التّي يقوم بها في المجال".



