والي تونس يدعو المؤسسة الأمنية إلى حماية مقرات البلديات وكافة العاملين بها

دعا والي تونس كمال الفقي، اليوم الخميس، المؤسسة الأمنية إلى حماية مقرات البلديات والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من كافة الاعتداءات التي يمكن أن تطال رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين بها، وفق بلاغ أصدرته ولاية تونس.



وأضاف الوالي، في البلاغ، بأنه سيتم تتبع كل شخص يعتدي على البلديين قضائيا وقانونيا.



وحث على حماية الوثائق وحفظ المكاتب بمقاماتها حسب الرتب والمسؤوليات مشيرا إلى أنه يمنع إخراج أي وثيقة أو ما شابهها من مكاتب البلديين إلى حين تسليم العهدة إلى النيابات الخصوصية.



وأكد في هذا السياق أنه ستتم محاسبة كل من تورط في تجاوزات إدارية ومالية صلب هذه المؤسسات حسب القانون.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قرر في مرسوم أصدره اليوم حل جميع المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.



