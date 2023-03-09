تكليف أحمد بن مولاهم مديراعاما بالنيابة بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 20:25 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تقرر تكليف أحمد بن مولاهم، مديراعاما بالنيابة بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي خلفا للمنذر الأكحل. وذلك على إثر انعقاد مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي على الساعة التاسعة صباحا بتاريخ 09 مارس 2023، وفق ما تم نشره على الموقع الرسمي للبنك
وكان المجلس قد قرر خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الفارط ، تعيين قيس الرواتبي مسيرا لشركة الوساطة بالبورصة بصفة ممثل دائم للشركة العامة للدراسات والأشغال






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