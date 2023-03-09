إحباط 14 عمليّة اجتياز للحدود البحرية خلسة ليلة أمس الاربعاء وإنقاذ 435 مجتازا (الداخلية)

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس، قرقنة والمهدية)، وإقليم الحرس البحري بالسّاحل (منطقة المنستير)، تمكنت ليلة أمس الاربعاء، من إحباط 14 عمليّة اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 435 مجتازا (9 تونسيين و426 يحملون جنسيات دول جنوب الصحراء).



من جهة أخرى، أوردت الوزارة أنه في إطار الكشف عن عمليّات المتاجرة بأرواح البشر والتصدّي للمتاجرين بقوارب الموت، أمكن مؤخرا للوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية، بمشاركة فريق من إدارة الشرطة العدليّة، إثر نصب كمين محكم بأحواز ولاية صفاقس، من ضبط شخص محلّ 28 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة، من أجل بالخصوص "اجتياز الحدود خلسة وتكوين وفاق قصد الاجتياز".



وأوضحت أن الموقوف عنصر ناشط في مجال التوسّط وتنظيم عمليّات الإبحار خلسة، وتمكن بفضل نشاطه في هذا المجال من جمع مبالغ ماليّة ناهزت 5 مليون دينار، مشيرة الى أن فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشماليّة تعهدت بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العموميّة بالمكان.



وأضافت الوزارة، أن مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بصفاقس، ألقت القبض على أحد أبرز الضالعين في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة بجزيرة قرقنة، وهو محلّ 30 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل بالخصوص "تكوين وفاق قصد الاجتياز والانضمام الى تنظيم ارهابي".









