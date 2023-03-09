تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد24)، الصادر اليوم الخميس، نص المرسوم الرئاسي عدد 8 لسنة 2023 ، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.



ويقر المرسوم الرئاسي تنقيحات وتكميلات لهذا القانون الأساسي الصادر سنة 2014 في علاقة بالانتخابات البلدية، والذي شهد سابقا تنقيحات وتتمات كانت آخرها في سبتمبر 2022.



ومن ضمن التنقيحات التي أقرها المرسوم، تلك الخاصة بالشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات البلدية، حيث نص بالخصوص على أن يكون المترشح مقيما ومسجلا بالدائرة البلدية المعنية بترشحه، ووجوب إرفاق ملف الترشح بخمسين تزكية من ناخبين مسجلين بالدائرة ذاتها، نصفهم من الإناث و15 منهم من فئة الشباب (دون 35 سنة).



ويتطرق المرسوم أيضا، إلى إجراءات الطعن في الترشحات للانتخابات البلدية، وسحب الترشحات وحالات سد الشغور بالمجالس البلدية، وتنظيم انتخابات جزئية في تلك البلديات في عدد من الحالات، من ضمنها سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس البلدي أو حلّ المجلس البلدي أو انحلاله.



كما شملت التنقيحات، ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية، والتي ستكون 8 مقاعد لكل بلدية يكون عدد سكانها أقل من 50 ألف ساكن و 16 مقعدا لكل بلدية يتراوح عدد سكانها بين 50 ألفا و 150 ألف ساكن، في حين سيبلغ عدد اعضاء المجلس البلدي 24 عضوا لكل بلدية يفوق عدد سكانها 150 ألف ساكن.



ومن بين التنقيحات أيضا، اعتبار كل بلدية دائرة انتخابية، واختيار الناخب يوم التصويت لعدد من المترشحين لا يفوق عدد مقاعد المجلس البلدي (اي 8 مقاعد أو 16 أو 24) على أن تكون ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة، الى جانب بيان اجراءات الاقتراع و الفرز و إعلان نتائج التصويت في تلك الانتخابات، وسحب الوكالة عن أعضاء المجالس البلدية .



يشار الى أنه صدر اليوم الخميس بالرائد الرسمي، المرسوم الرئاسي عدد 9 المتعلق بحل جميع المجالس البلدية إلى حين إجراء انتخابات مجالس جديدة.



