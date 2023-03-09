جندوبة : فتح محضر بحث من اجل تحويل وجهة طفل واغتصاب انثى سنها دون السادسة عشر

تعهدت الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة بالبحث في ملابسات عملية اختطاف تعرضت لها طفلة بمنطقة الجريف من معتمدية جندوبة.



وجاء هذا التعهد بعد ان اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح محضر بحث من اجل تحويل وجهة طفل واغتصاب انثى سنها دون السادسة عشر وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بذات المحكمة علاء الدين العوّادي لمكتب وكالة تونس افريقيا للأنباء بجندوبة.



وكانت طفلة تدرس بأحد المعاهد الثانوية بجندوبة ذكرت فجر اليوم الخميس بعد ان عثر عليها بإحدى ارياف معتمدية بلطة بوعوان التي تبعد اكثر من اربعين كيلومترا انها تعرضت مساء يوم أمس الأربعاء بينما كانت بصدد العودة الى منزلها الى عملية اختطاف من قبل ثلاثة اشخاص يمتطون سيارة دون ان تستطيع تحديد هوياتهم او رقم السيارة قبل ان يتوجوا بها الى جهة غير معلومة ويعمدوا الى اغتصابها عنوة.

وكانت الطفلة قد اختفت عن انظار عائلتها منذ السادسة والنصف من مساء يوم أمس الأربعاء تقريبا قبل ان تتعرض لعملية الاختطاف من قبل ثلاثة اشخاص لازالوا مجهولين وفق ما اكده احد اقرباء القاصر المتضررة .





