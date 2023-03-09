رالي فينيكس الدولي في نسخته الثالثة : 94 سيارة وشاحنة و26 دراجة نارية تجوب الصحراء التونسية

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 18:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ستعيش الصحراء التونسية من 14 الى 22 مارس الجاري على وقع أحد أهم الراليات على الصعيد الدولي بإقامة النسخة الثالثة من منافسات "رالي فينيكس الدولي" الذي سيشهد مشاركة مكثفة تتوزع بين 94 سيارة وشاحنة إضافة إلى 26 دراجة نارية.

ويعتبر "رالي فينيكس الدولي" من بين التظاهرات الرياضية الكبرى التي تستضيفها تونس في اطار المراهنة على السياحة الرياضية خصوصا في ظل المتابعة الكبيرة التي ما انفك يحظى بها داخل وخارج حدود الوطن من قبل عشاق الرياضات الميكانيكية.
وتشارك تونس خلال هذا الرالي بسيارتين وشاحنة من مجموع 24 دولة ستسجل حضورها على غرار فرنسا وايطاليا ورومانيا وبلغاريا وبولونيا واليونان. كما سيكون التحكيم التونسي متواجدا في سباق الدراجات النارية.
وتجدر الاشارة الى ان وصول المتسابقين مقرر يوم الاحد القادم بميناء حلق الوادي على ان ينطلق السباق يوم 15 مارس في حين سيكون الاختتام يوم 22 من الشهر ذاته باجراء المرحلة الاخيرة بمدينة دوز.

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