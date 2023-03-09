الادعاء السويسري يحفظ التحقيق مع رئيس الفيفا إنفانتينو بسبب السفر بطائرة خاصة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس أن المدعين الاتحاديين في سويسرا أغلقوا التحقيق مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بشأن استخدامه لطائرة خاصة في 2017.



وفي بيان تم فيه الترحيب بالقرار، قال الفيفا إن التحقيق "يتعلق بطائرة خاصة مستأجرة سافرت من سورينام إلى سويسرا في عام 2017".



وأضاف الفيفا "تم التأكيد على أن ترتيبات السفر ... كانت تتماشى مع قواعد ولوائح الامتثال الخاصة بالفيفا...وهو قرار يتماشى مع قرار لجنة القيم في الفيفا في أوت 2020 بشأن هذه القضية. بعد قرار مكتب الأدعاء العام، ستتحمل الدولة السويسرية جميع التكاليف المتعلقة بالتحقيق بينما قرر رئيس الفيفا أيضا التنازل عن أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار وبالتالي التنازل عن أي تعويض محتمل. كان رئيس الفيفا تحت تصرف السلطات السويسرية بالكامل ويظل يأمل في أن يدرك النظام القضائي أن إدارة الفيفا الحالية طويت صفحة الماضي وأصبحت الآن منظمة ذات مصداقية تتمتع بالاحترام".

ونظرت لجنة القيم في الفيفا سابقا في المزاعم وبرأت إنفانتينو في عام 2020.



