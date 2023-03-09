أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتقديم رئيس إحدى البلديات بالجهة من أجل مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي لها جابر غنيمي.

وبيّن غنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين القاطنين بمرجع النظر الترابي لإحدى البلديات، سيتم تقديم أحد رؤساء بلديات سيدي بوزيد، وإحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا بشأنه.



